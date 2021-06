Régionales : Laurent Wauquiez largement en tête dans la Métropole de Lyon (officiel)

Pourtant ce dimanche, c’est bien Laurent Wauquiez (LR) qui est arrivé largement en tête dans la Métropole de Lyon avec 36,37% des voix. Le président sortant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes devance Fabienne Grébert (EELV) qui a obtenu 17,87% des voix, juste devant Bruno Bonnell (LREM) et ses 15,01% et Najat Vallaud-Belkacem (PS) et ses 12,44%.

Dans une collectivité où il avait échoué à se qualifier pour le second tour lors des métropolitaines 2020, Andrea Kotarac (RN) n’obtient que 10,10% des suffrages.

La communiste Cécile Cukierman a obtenu 5,47% des voix, Chantal Gomez (LO) 1,17%, Farid Omeir (UMDF) 0,92% et Shella Gill (Union Essentielle) 0,63%).

L’abstention dans la Métropole de Lyon s’élève au premier tour à 70,24%.