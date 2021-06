Régionales : un dernier débat en Auvergne-Rhône-Alpes, sans effet sur l'intérêt des électeurs ?

L’occasion pour les trois candidats qualifiés pour le second tour de s’échanger des amabilités une ultime fois avant le couperet des urnes.

Une heure plus tard, difficile de proclamer un vainqueur, même aux points. Andrea Kotarac (RN) a insisté sur son discours qu’il martèle depuis le premier tour, face au choc de la très forte abstention de son camp du Rassemblement National. Et de mettre un premier coup au président sortant : "J’en veux à Laurent Wauquiez. Dans d’autres régions, ils ont des débats tous les jours. Laurent Wauquiez a refusé les débats".

Fabienne Grébert (EELV-PS-PCF) s’est attelée à critiquer avec ardeur le bilan du candidat LR, tout en esquivant les sujets de la sécurité et du Lyon-Turin.

Tandis que Laurent Wauquiez (LR) faisait du Laurent Wauquiez : voix douce et posée, gros yeux étonnés quand il est critiqué et promesse d’accélérer les choses en cas de nouveau mandat.

Premiers échanges musclés

Critiqué pour avoir fait de la sécurité le sujet phare de l’élection alors que ce n’est pas une compétence de la Région, le président sortant a estimé que "la déconnexion du politique, c’est de parler de sujets qui ne sont pas en prise avec le quotidien de nos habitants". Selon lui, cela explique l’abstention de dimanche dernier.

Première punchline de Fabienne Grébert (EELV) : "Laurent Wauquiez a le programme d’un ministre de l’Intérieur de Marine Le Pen". Réponse de l’intéressé : "Quand on interroge Mme Grébert sur les sujets de sécurité, il n’y a pas de réponse". Et effectivement, aucune proposition concrète malgré les relances des journalistes.

Pour Andrea Kotarac, "Laurent Wauquiez a une vision quantitative. Moi j’ai une vision qualitative" sur la sécurité. Et de brandir son idée de référent sûreté dans chaque lycée.

Mieux respirer demain dans la région ?

Est venu ensuite le sujet de l’écologie. Laurent Wauquiez a souhaité agir via la relocalisation industrielle, fournir le "produit de notre agriculture dans les cantines, car le premier geste environnemental, c’est de consommer ce que l’on produit chez nous".

"Vous n’avez rien fait", lui a rétorqué Fabienne Grébert, estimant incarner seule "l’écologie des solutions" pour faire baisser de 60% les émissions de gaz à effet de serre, alors qu’Andrea Kotarac l’accusait plutôt d’"écologie punitive" avec les ZFE. L’ancien insoumis réclamait le lancement d’un "plan de rénovation thermique des bâtiments et logements en employant des entreprises locales".

Pour Fabienne Grébert, l’élection régionale est "l’opportunité de réussir la transition écologique. Nous pouvons devenir une vitrine internationale de l’innovation. Ce soir, je n’ai entendu parler que d’une société de surveillance, de défiance. Ça ne fait pas du tout envie à la jeunesse". Une jeunesse qui a effectivement boudé les bureaux de vote le 20 juin.

Sur les transports, Fabienne Grébert a estimé que le projet de RER à la lyonnaise était bloqué car "Laurent Wauquiez refuse de mettre un sou de plus. Moi j’ai déjà rendez-vous avec Bruno Bernard, président de la Métropole, en juillet pour le mettre en place".

Andrea Kotarac estimait qu’il fallait aussi "maintenir et développer les petites lignes ferroviaires".

Quant au Lyon-Turin, principal point de crispation entre Fabienne Grébert et Najat Vallaud-Belkacem, l’écologiste a confirmé être "pour du fret ferroviaire, mais tout de suite. Lyon-Turin, ce n’est pas la priorité", compte-tenu de l'ouverture de la ligne prévue dans une décennie voire plus.

"C’est le projet le plus important en termes d’écologie. Il va enlever un million de camions de nos vallées. Notre équipe est la seule à le soutenir sans ambiguïté", répondait Laurent Wauquiez.

Tandis qu’Andréa Kotarac répétait que selon lui, c’était un "projet de l’Union européenne" et que face aux milliards engagés, "les 130 millions d’euros de Laurent Wauquiez ne servent à rien". Le candidat lepéniste préférait évoquer l’absence de trains de voyageurs en Ardèche, les "retards constants en Haute-Savoie" et sa priorité : la ligne Lyon-Saint-Etienne.

Et les propositions ?

Quelques petites phrases entre deux sourires hypocrites sont à retenir. Laurent Wauquiez a reconnu qu’un bilan ne peut pas être parfait : "On n’a pas tout changé, mais on a fait des choses utiles". Quand Fabienne Grébert l’accusait de vouloir soutenir des projets d’autoroutes : "Il va amener du bitume, des gaz à effet de serre. C’est irresponsable ou inconscient de continuer à construire des routes".

On relèvera la prise de becs en fin de débat entre Andrea Kotarac et Laurent Wauquiez. Le candidat LR rappelait le passé mélenchoniste de celui qui représente aujourd’hui le Rassemblement National : "Vous avez participé à des défilés et des manifestations qui étaient favorables à l’immigration illégale. Vous avez toujours voté contre nos plans contre l’insécurité. Vous avez changé, vous étiez à l’extrême-gauche, vous êtes à l’extrême-droite, moi je n’ai pas changé".

Si Fabienne Grébert a paru bien plus à l’aise qu’au débat du premier tour où, avec 7 candidats représentés, les échanges étaient inaudibles et la répartition du temps de parole une galère, Laurent Wauquiez a aussi défendu son bilan tandis qu'Andrea Kotarac ne savait plus sur quel pied danser entre la tentative de remobiliser son électorat et celle de taper sur tout ce qui bouge. Ce n'était pas la foire aux propositions, ni celle aux dialogues creux. Mais plutôt un entre-deux sans trop de saveurs.

Le choix de France 3 de diffuser le débat à 17h45 est étonnant, quand on sait qu'aucune rencontre de l'Euro n'était prévue ce jeudi soir. Cela reste tout de même mieux que la diffusion du débat du premier tour des départementales du Rhône programmé la semaine dernière à 23h... Mais sera-t-il suffisant pour éradiquer l'abstention en Auvergne-Rhône-Alpes ?