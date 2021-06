Auvergne-Rhône-Alpes : "Une assemblée régionale qui a une légitimité de moins en moins importante", regrette Andréa Kotarac (RN)

Arrivé loin derrière Laurent Wauquiez et Fabienne Grébert, le candidat RN aux régionales a, de nouveau, accusé l'absention pour justifier ce mauvais score : "On a une absention qui est encore record malgré tous les appels. On a un gouvernement qui n'a pas envoyé, avec de meilleurs résultats, les professions de foi. On a Laurent Wauquiez qui a refusé tout débat".

Et Andréa Kotarac de tirer les conclusions : "Je crois que la clé de ce scrutin, c'est une assemblée régionale qui a une légitimité de moins en moins importante. 80% des jeunes se sont abstenus, 72% des ouvriers se sont abstenus. C'est ça le sujet sur lequel il faudra travailler pour connaître les raisons d'une telle crise démocratique locale dans notre pays".