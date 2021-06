Elargissement de l'A46 Sud : la concertation publique démarre ce mardi

Une concertation publique est lancée ce mardi, avec la programmation de 18 évènements et la mise en place d'une plateforme participative.

Jusqu'au 28 septembre, six réunions publiques seront organisées pour "permettre un dialogue direct entre l’État maître d’ouvrage, ASF le concessionnaire et l’ensemble des publics".

Pour rappel, l’État et Autoroutes du Sud de la France (ASF) ont étudié un projet d’aménagement de l’autoroute A46 Sud et du noeud de Manissieux avec l’autoroute A43. Estimé à 250 millions d'euros, le projet vise à désengorger l'axe, qui connait cinq heures de très fortes perturbations quotidiennes, en particulier aux heures de pointe des trajets domicile-travail.

Le projet, qui prévoit le passage de l'autoroute à deux fois trois voies et un aménagement du nœud de Manissieux, doit permettre de retrouver de la fluidité dans les mobilités, "en répondant aux difficultés de circulation actuelles et prévues à moyen terme, en prenant en considération les évolutions prévisibles et en réduisant les conflits d’usage entre véhicules légers et poids lourds", d'optimiser la sécurité des usagers "en réduisant les effets d’un incident, en améliorant l’intervention des services de secours et d’exploitation" et de moderniser l'infrastructure "en termes d’environnement humain et naturel, d’information, et en tenant compte des nouveaux usages des autoroutes tout en restant libre de péage".

A noter que quatre ateliers thématiques et six concertations mobiles sur les aires d’autoroutes et les marchés seront également organisé pour "faciliter l’expression du plus grand nombre". Deux visites de site en autocar seront organisées sur inscription. Une plateforme participative a été lancée pour que les habitants de la métropole de Lyon puissent s'informer et donner leur avis.