Dernier service avant la retraite pour le célèbre directeur de salle de Paul Bocuse, François Pipala

Ce jeudi, François Pipala partira en retraite après deux ultimes services au Restaurant Paul Bocuse de Collonges-au-mont-d'Or. Le célèbre directeur de salle avait repoussé l'échéance à cause de la fermeture de l'établissement étoilé due au Covid-19 et aux restrictions sanitaires.

"De simples remerciements seraient bien peu suffisants pour saluer la passion et la carrière d’un homme de cœur dont les valeurs de transmission, de convivialité et de partage lui sont chevillées au corps et dont l’empreinte sera de toute façon indélébile au Restaurant Paul Bocuse", lui rendent hommage les équipes du haut lieu de la gastronomie française et lyonnaise.

François Pipala, 66 ans cette année, avait remporté le titre de MOF Maître d'hôtel en 1993, et le prix du service Le Chef de meilleur directeur de salle des Grandes Tables du Monde.