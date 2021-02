Lyon : le restaurant Paul Bocuse propose un menu à emporter pour la Saint-Valentin

Alors que les restaurants sont toujours fermés, celui de Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d’Or propose de nouveau de s’inviter dans les assiettes grâce à son opération nommée "Les Ephémères".

Après la tarte aux pralines, le Saint-Honoré ou encore la bûche de Noël, les équipes de l’établissement se penchent sur la Saint-Valentin avec "un repas plein de saveurs".

Au menu : foie gras confit accompagné d’une fine gelée d’hibiscus et deux brioches feuilletées au citron bio de Menton, filet de bœuf en croûte à la sauce périgueux et ses délicieuses pommes boulangères à la truffe et en dessert le "Mon Cœur, Mon Amour" composé de framboises aux baies de sansho rafraîchies à la menthe poivrée.

Cette nouvelle édition des Ephémères est limitée à 200 menus (pour 2 convives) et coûte 190 euros (soit 95 euros par personne). Le menu est disponible en précommande jusqu’au 11 février 2021 sur le site www.les-ephemeres.fr. Il sera à retirer à L’Abbaye de Collonges-au-Mont-d’Or (8 quai de la Jonchère) uniquement le samedi 13 février de 10h à 17h.