Près de Lyon : démolition du seuil de Taffignon de l’Yzeron, le dernier obstacle à la circulation des poissons

Ce jeudi à Francheville, a eu lieu la démolition du seuil de Taffignon, le dernier gros obstacle sur le lit de l’Yzeron.

Sa démolition par le SAGYRC (Syndicat mixte d’Aménagement et de Gestion de l’Yzeron, et Ratier et du Charbonnières), est l’aboutissement d’un programme de travaux initié en 2002, qui permet de "restaurer la continuité de circulation de la faune et en particulier des poissons sur l’ensemble de la rivière".

Le seuil de Taffignon modifiait la ligne d’eau et la pente naturelle de la rivière. Ce qui provoquait des dépôts de sédiments, peu propices à la vie aquatique, qui empêchaient les poissons de remonter le cours d’eau.

Le SAGYRC a ainsi supprimé une trentaine de seuils depuis le début des travaux en 2002. Ce qui permet aux poissons et à la petite faune aquatique de remonter les rivières plus facilement et "s’y épanouir".

Pour une suppression d’un seuil de 6m de haut, avec la création d’une rampe de 120m de long, et le doublement des capacités d’assainissement, le coût des travaux s’élève 1,4 million d’euros. L’Agence de l’eau RMC, la Métropole de Lyon et le SAGYRC, financent ces travaux, d’une durée de deux ans.