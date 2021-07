Le tribunal administratif de Lyon rejette les recours contre l'implantation d'un site Seveso à Jonage

Ce vendredi, le tribunal administratif de Lyon a annoncé avoir rejeté la demande du maire de Jonage et de l'association Agir pour l'environnement jonageois qui réclamaient l'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant ce site Seveso à s'implanter dans la commune et exploiter une unité de production de produits de traitement pour la mise en propreté des métaux.

La justice a écarté les arguments de l'élu et de l'association qui pointaient l'irrégularité de l'enquête publique, l'insuffisance de l'étude d'impact et l'absence de garanties techniques et financières suffisantes pour la délivrance d'une autorisation environnementale à Chimiméca.

"La formation de jugement considère que les formalités de publicité étaient suffisantes et qu’il n’y a pas eu d’atteinte à la complète information de la population sur le projet en question. Elle estime également que l’autorisation contestée comporte toutes les prescriptions nécessaires pour permettre la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement", indique le tribunal administratif de Lyon.

Pour rappel, en 2019, Lucien Barge avait décidé de retirer le permis de construire à Chimiméca, estimant que cette autorisation préalablement délivrée par ses soins "n’avait pu être obtenue qu’à la faveur d’une fraude tenant au caractère délibérément insuffisant des informations fournies par la société sur les risques générés par son activité".

Un revirement, peut-être expliqué par l'épisode de l'usine Lubrizol de Rouen quelques semaines plus tôt, et qui avait déjà été sanctionné par le tribunal administratif de Lyon, qui annulait cet arrêté du maire de Jonage.