Antoine Diot prolonge à l'ASVEL

Arrivé en 2019, le meneur de jeu portera donc les couleurs du club pour trois saisons supplémentaires.

"Très régulier en Euroligue (52.5% à trois points) et formidable lors des play-offs de Jeep Elite (19.3 d’évaluation), le meneur de jeu aux 93 sélections en équipe de France continuera d’apporter toute son expérience et sa science du jeu lors des prochaines saisons, tout en remplissant un rôle naturel de grand frère auprès des plus jeunes joueurs de l’effectif", se félicite le club.

"Je suis très honoré et fier de continuer l'aventure avec l'ASVEL dans un projet au sein duquel je me sens pleinement impliqué. Cette volonté de mettre en avant les joueurs français, de leur faire confiance et de les fidéliser me correspond et c'est avec un grand plaisir et une motivation intacte que je mettrais mon expérience au service des plus jeunes joueurs pour les aider à grandir et à progresser", a réagi Antoine Diot.