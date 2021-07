Tout ce qu’il faut savoir sur le feu d’artifice du 14 juillet à Lyon !

Le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet sera tiré ce mercredi soir depuis la colline de Fourvière. Le rendez-vous est donné à partir de 22h30. Au programme : 23 minutes de pyrotechnie orchestrée par la société Brezac artifices sur le thème du "soleil après la pluie".

Sept tableaux de 2 minutes seront dédiés chacun à une couleur de l’arc-en-ciel. La chorégraphie sera rythmée par les représentations symboliques associées à chaque couleur, par exemple le rouge pour la passion ou la colère et le bleu pour un tableau plus calme et apaisé. La séquence avant le bouquet final sera entièrement en pluie d’or, pour symboliser le retour du soleil et de la joie.

Le feu d’artifice 2021 sera de grande hauteur, entre 40 et 150 mètres, pour pouvoir être vu du plus grand nombre. La Basilique de Fourvière s’embrasera également dans des tons de rouge avec des tirs d’artifices aériens qui accompagneront cette mise en lumière.

Pour l'occasion, une grande partie du Vieux-Lyon et de la Presqu'île sera complètement interdite aux voitures. Le port du masque et la distanciation sociale seront obligatoires dans toute la zone.

Reste à savoir si la météo sera au rendez-vous. Pour le moment, Météo France prévoit des averses en cours de journée avant une accalmie dans la soirée.