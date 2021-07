Les "prolos" et le téléphérique : une vice-présidente de la Métropole de Lyon reprise de volée par l’opposition

Récemment chahutée après la réception de LPO au cimetière de la Guillotière ou encore les inondations en Allemagne, voilà la majorité de la Métropole de Lyon à nouveau dans le viseur de l’opposition après un post Facebook.

Désormais introuvable, sauf sous forme de capture d’écran, il était l’oeuvre d’Hélène Dromain, vice-présidente de la Métropole chargée du Tourisme. L’élue publiait deux photos d’une Porsche qui avait un autocollant de l’association Touche pas à mon Ciel représentant un téléphérique barré, et écrivait "Ste-Foy toujours anti-téléphérique (surtout les prolos)".

Un commentaire maniant une ironie que ne renierait pas Philippe Guelpa-Bonaro, et qui a fait bondir la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, Véronique Sarselli, ainsi que le député MoDem de la circonscription, Cyrille Isaac-Sibille.

Ces deux derniers ont pour points communs d’être opposés au projet de téléphérique entre Francheville et Lyon, et de lui préférer le métro E. Outre le commentaire sur "les prolos", les élus fidésiens ont tiqué sur l'emplacement de la voiture stationnée. Selon Hélène Dromain, il s'agit de Sainte-Foy-lès-Lyon. Sauf qu'en réalité, et le bâtiment en arrière-plan l'atteste, il s'agit de la rue des Aquedus située... dans le 5e arrondissement de Lyon.

"Il serait temps de connaître sa Métropole Madame Dromain. (...) En toute franchise, cette publication d'une VP laisse songeur sur la considération qu'a cette Métropole pour ce sujet et pour les habitants de l'ouest", la dispute Véronique Sarselli avant de lancer un appel : "Que vous soyez propriétaire d'une porsche, d'une 206, d'une essence, d'un diesel, d'une électrique, d'une trottinette, d'un vélo ou simplement de vos baskets... que vous soyez de Sainte-Foy, de Francheville ou de Lyon5, affichez vos convictions !"