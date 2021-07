L'extension du pass sanitaire se fait "au détriment des plus défavorisés" selon le député Hubert Julien-Laferrière

Le nouveau projet de loi pour essayer d'endiguer l'épidémie de Covid-19 a été adopté ce vendredi en première lecture. Ce texte prévoit notamment l'extension du pass sanitaire. "Une mise en œuvre disproportionnée et génératrice d’inégalités", selon le député Hubert Julien-Laferrière.

"Considérant qu’il est essentiel d’inciter à la vaccination y compris celle des soignants, outil le plus efficace dont nous disposons pour empêcher les formes les plus graves de la maladie, je note cependant que ce texte contient des mesures excessives et dangereusement attentatoires aux libertés publiques. Face à l’imminence de la quatrième vague, il était indispensable de donner un nouveau souffle à une campagne de vaccination qui commençait à marquer le pas. Les modalités annoncées par le président de la République le 12 juillet dernier, toutefois, démontrent, en plus d’un mépris total du Parlement, un manque de pédagogie envers les citoyens qui ne fait qu’accentuer le déficit de confiance vis à vis de l’exécutif", dénonce l'ancien membre de la République en Marche, aujourd'hui chez Génération Ecologie.

Toujours selon lui, "cette extension du pass sanitaire à tous les restaurants, bars, cafés, centres commerciaux et trains du pays dès le mois prochain risque d’engendrer de profondes fractures au sein de la société et ce alors que la carte de la vaccination correspond, de manière quasi parfaite, à celle des inégalités spatiales des revenus. Ainsi, l’échéance trop rapprochée du début du mois d’août, alors que recevoir un schéma vaccinal complet prend au minimum cinq semaines, va inévitablement diviser la population en deux le mois prochain, au détriment des plus défavorisés".

Hubert Julien-Laferrière a voté contre l'article 1 "aux libertés fondamentales" présenté la nuit dernière et s'est abstenu sur le projet de loi, "n'étant opposé ni à la vaccination contre le Covid 19, ni à un pass sanitaire équitablement mis en œuvre".