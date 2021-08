Villeurbanne recherche des jeunes musiciens pour un festival en 2022

Dans le cadre du Festival Jeunesse qui prendra place au parc de la Feyssine en juin prochain, la Ville de Villeurbanne a lancé ce mercredi un appel à candidatures "autour de l’émergence musicale" locale.

Pour participer, il suffit d’avoir entre 12 et 25 ans et d’habiter (ou d’étudier) dans la Métropole de Lyon. Interprètes, compositeurs, musiciens, en groupe ou en solo,… tous les styles de musique sont acceptés. Après avoir postulé, les candidats seront invités à se produire sur des tremplins musicaux organisés dans toute la ville entre octobre et juin. Ils y seront sélectionnés par un jury de professionnels. Les artistes retenus pourront se produire sur la grande scène du Festival Jeunesse.

Pour participer, il suffit d’envoyer, avant le 1er octobre, une biographie, un fichier son ou vidéo et une fiche technique à l’adresse mail suivant : cfc2022@villeurbanne.fr.