Covid à Lyon : le pass sanitaire obligatoire dans les centres commerciaux, l’accès au métro fermé à la Part-Dieu

Comme prévu depuis les récentes annonces du gouvernement, le pass sanitaire s’appliquera bel et bien à l’entrée des centres commerciaux du département. Au total, ce sont dix zones de shopping qui sont concernées :

Lyon, Part-Dieu

Lyon, Confluence

Vaulx-en-Velin, Carré de Soie et 7 Chemins

Saint-Priest, Porte des Alpes

Vénissieux, Carrefour et Ikéa

Caluire, Auchan

Ecully, Grand Ouest

Givors, 2 Vallées

Saint-Genis-Laval, St Genis 2

Villefranche-sur-Saône, Géant Casino

Le sésame sera donc nécessaire à tous les majeurs souhaitant accéder à ces lieux. À noter que pour des questions d’application de la nouvelle mesure, l’accès au métro B au sous-sol de La Part-Dieu sera condamné.

D'autres mesures ont été prises par Pascal Mailhos, notamment en ce qui concerne le port du masque. Ce dernier restera obligatoire dans tous les lieux accueillant du public, qu'ils soient soumis ou non au pass sanitaire. A l'extérieur, le masque est de nouveau obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des écoles, des gares, des centres commerciaux (peu importe la taille) et des lieux de culte.

Il est aussi obligatoire lors des manifestations et des rassemblements sur la voie publique, dans les concerts et festivals, dans les marchés et dans les files d'attente.

La préfecture rappelle que ces mesures sont complémentaires du respect des gestes barrières. Elle appelle également les 30% la population du Rhône non-vaccinée à se faire injecter le sérum.