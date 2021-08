Présidentielle à Lyon : Grégory Doucet soutiendra le vainqueur de la primaire écologiste

Et Grégory Doucet, au côté de Jeanne Barseghian (Strasbourg), de Pierre-François Ordinaire (Besançon), Léonore Moncond’huy (Poitiers) et de Pierre Humic (Bordeaux), annonce "soutenir sans réserve la personnalité qui émergera de la primaire écologiste" pour l’élection présidentielle de 2022.

Il n’est donc pas question pour l’édile lyonnais de soutenir un candidat en particulier avant qu’ait lieu le scrutin militant les 16 et 28 septembre prochain. Pour le moment, Éric Piolle, Yannick Jadot, Delphine Batho et Sandrine Rousseau ont officiellement l’Elysée en tête. Mais peu importe le vainqueur, Grégory Doucet se dit d’ores et déjà prêt à mettre ses "expériences et compétences diverses au service de la candidate ou du candidat".

Celui qui rêve d’une "équipe de France de l’écologie" semble être prudent quant à la décision du futur chef légitime. Pour lui et ses confrères élus locaux, le tout sera de "ne pas avancer seul".