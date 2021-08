Lyon ville 30km/h, ce sera pour 2022 assure un élu écologiste

Oullins avait été la première à abaisser sa vitesse dans de telles proportions, suivie par Poleymieux ou encore Fontaines-Saint-Martin.

Après avoir révélé sur les réseaux sociaux que d'autres candidatures lui avaient été transmises, et notamment celle de la Mulatière, Fabien Bagnon a donné une information d'importance. A nos confrères de Salade Lyonnaise, le vice-président de la Métropole chargé des Déplacements a indiqué que Lyon deviendrait une ville 30 en 2022. "La date sera annoncée avant la fin d’année", a promis l'ancien président de l'association La Ville à Vélo.

Une ville 30 ne signifie pas que tous ses axes voient leur vitesse être abaissée à 30km/h. Il est probable qu'à Lyon, certains puissent conserver une vitesse de 50km/h. Même si la vitesse moyenne des automobilistes lyonnais se trouve bien souvent en-deça de cette limitation en ville.

Il s'agissait là de l'une des grandes promesses des écologistes, prenant l'exemple de Grenoble qui avait basculé en 2016. Paris l'appliquera dès le 30 août prochain.

L'objectif est bien sûr d'apaiser la circulation et de permettre une meilleure cohabitation avec les piétons et les cyclistes. Mais aussi de diminuer les perturbations sonores. Un tout récent rapport du Cerema, établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire, révélait pourtant que les voitures polluaient davantage à 30km/h qu'à 50.