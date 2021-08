Pass sanitaire obligatoire dans les bibliothèques : les agents de la Ville de Lyon manifesteront samedi

Le rassemblement aura lieu devant la bibliothèque Lacassagne, dans le 3e arrondissement, de 10h à 12h.

Les agents de la Ville de Lyon rejoignent ainsi leurs collègues de Paris, Toulouse, La Rochelle ou Grenoble contre l'application du pass aux usagers des bibliothèques municipales, "alors que les bibliothèques universitaires, les bibliothèques spécialisées, la BPI du Centre Beaubourg ou la BNF en sont exemptées", peut-on lire dans un communiqué co-signé par la CGT et SUD.

Les syndicats "rappellent que leur métier consiste à accueillir et accompagner tous les usagers sans distinction, et que les bibliothèques sont restées ouvertes à tous et toutes depuis le premier déconfinement. Ils refusent cette discrimination entre les publics, entre les bibliothèques municipales et les autres. Ils demandent si nécessaire le rétablissement des jauges d'accueil, et la fin de ce régime d'exception qui met à mal leurs missions et le lien avec les publics".

"Alors que les bibliothèques jouent un rôle d’information, de conseil, de médiation (numérique notamment) et d’orientation pour un public parfois hésitant face à la vaccination ou démuni face aux outils à mobiliser, il nous faudrait lui fermer les portes au moment où ces enjeux sont les plus cruciaux ?", s'interrogent-ils.

La CGT et SUD espèrent enfin que "le rôle social et d’accès à l’informatique dans les bibliothèques pour se faire vacciner soit reconnu, et soit donc possible sans pass sanitaire".