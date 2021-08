Un nouveau maillot en commun pour l'OL et l'ASVEL

L'Olympique lyonnais et l'ASVEL partageront désormais un même maillot. L'équipementier Adidas a dévoilé ce dimanche ses motifs noirs et blancs. La tunique doit représenter "les liens étroits entre les structures et leur dynamique dans le sport français et européen".

Elle sera donc portée quelques matchs cette saison par les équipes féminine de l'ASVEL et de l'OL, notamment lors du premier match des Gones en Europa Leaque le 19 septembre prochain. Le maillot est d'ores et déjà en vente sur le site internet d'Adidas. Il faudra compter 90 euros pour celui de l'OL, à manches longues, 70 euros pour celui des hommes de l'ASVEL et 60 euros pour la version féminine du club villeurbannais.