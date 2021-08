Covid-19 à Lyon : qui est concerné par l’extension du pass sanitaire ce lundi ?

Ce sont exactement 1,8 million de Français qui sont concernés ce lundi par l’extension du pass sanitaire. Ce dernier est désormais obligatoire pour les salariés dont les professions imposent déjà le pass sanitaire à leurs clients.



Il s’agit des personnes travaillant dans des salles de concert et de spectacle, des cinémas, des festivals, des établissements sportifs clos, couverts ou de plein air, des salles de jeux, des casinos, des parcs d’attractions, des foires, des bibliothèques, des fêtes foraines. Les salariés des discothèques, restaurants, cafés, restaurants et les grands centres commerciaux doivent aussi présenter obligatoirement présenter leur pass sanitaire (ou un test négatif de moins de 72h) sous peine de sanctions, notamment une suspension du contrat de travail. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé dimanche « une semaine de souplesse et de pédagogie » avant l’application de ces sanctions.



La liste complète des établissements soumis à l’extension du pass sanitaire ce lundi est à retrouver sur le site du ministère du Travail.



A noter que le pass sanitaire sera étendu aux mineurs à compter du 30 septembre tandis que le vaccin sera obligatoire pour les soignants dès le 15 septembre.