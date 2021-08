Téléphérique : un député met la pression aux garants de la concertation pour inclure le métro E aux discussions

A moins d'un an des élections législatives, le député MoDem du Rhône est opposé au transport par câble voulu par les écologistes. Il l'a déjà fait savoir à plusieurs reprises, tout en communiquant abondamment sur son appétence pour le métro E, entre la Part-Dieu à Lyon et Tassin-la-Demi-Lune, voire au-delà, pour mieux desservir sa circonscription.

Ce mardi, Cyrille Isaac-Sibille annonce avoir rencontré plus tôt dans la journée les garants de la future concertation du téléphérique, désignés par la Commission nationale du débat public (CNDP). Ces derniers lui ont confirmé que ce temps démocratique sera organisé du 15 novembre au 15 février, avec des réunions publiques programmées dans chaque commune touchée par le projet, qui dispose d'ailleurs aujourd'hui de différents parcours imaginés par le Sytral.

Et l'ancien président du MoDem du Rhône en a profité pour mettre un coup de pression à ses interlocuteurs. "J'ai insisté auprès des garants pour que la consultation soit transparente, sincère et chiffrée, pour que la consultation porte sur le téléphérique et ses 2 alternatives sur l'ouest lyonnais (le métro E et le bus C20 sur voie propre) et pour que le périmètre de consultation englobe l'ensemble des communes de l'ouest de la Métropole (5e arrondissement, Sainte-Foy-lès-Lyon, la Mulatière, Francheville, Tassin, Craponne)", écrit ainsi Cyrille Isaac-Sibille sur Twitter.