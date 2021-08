Leo&Go, le système d'autopartage qui espère enfin convaincre à Lyon et Villeurbanne

Même Vincent Bolloré a baissé les bras. Accueilli en grandes pompes par Gérard Collomb en 2013 pour le lancement de Bluely, l'homme d'affaires a constaté l'échec lyonnais et a mis un terme à son service en 2019. Un an avant Bolloré, le maire de l'époque avait fait la promotion de Car2Go. Mais Europcar s'était aussi cassé les dents entre Rhône et Saône.

C'est donc en ayant pu analyser les forces et les faiblesses de ses prédecesseurs que la société Vulog a décidé de s'implanter à son tour. Ce mercredi, son service d'autopartage Leo&Go! sera officiellement déployé à Lyon et Villeurbanne. Ce sont 300 véhicules écoresponsables disponibles en free-floating qui pourront être récupérés par toute personne détentrice du permis de conduire depuis plus de 2 ans et âgée d'au moins 21 ans.

Calqué sur le principe des trottinettes

Les véhicules se prennent et se laissent sur des places de stationnement en voirie, et non pas en stations. On se rapproche donc davantage du système des trottinettes (quand la législation est respectée) que de celui des Bluely. Toute une gamme de tarifs est prévue : aucun frais d'abonnement ne sera réclamé mais il faudra débourser 1 euro pour déverrouiller sa Peugeot E-208 ou sa Toyota Yaris hybride, puis il vous en coûtera 30 centimes la minute. Des forfaits spéciaux sont prévus pour les locations longues durées, sur plusieurs jours. Une surcharge de 6,99 euros sera également réclamée aux usagers qui partent ou arrivent à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry avec Leo&Go!.

Par contre, ni le stationnement en voirie, ni l'entretien et la recharge des véhicules ne seront facturés. Les frais d'essence, s'ils sont nécessaires, seront même remboursés.

Pour le moment, il n'y a que Lyon, Villeurbanne et l'aéroport qui sont concernés par le service. La location d'un véhicule se fera donc uniquement sur ce territoire. Mais le responsable de Leo&Go, Vincent Frey, confirme avoir entamé les discussions avec les maires d'autres communes de la Métropole, en ciblant prioritairement Caluire, Bron et Vénissieux qui font partie de la Zone à Faibles Emissions (ZFE).

"L'autopartage fait partie des réponses"

Grégory Doucet n'a pas marché dans les pas de son prédecesseur ce mardi lors de la présentation du service à la presse. Le maire écologiste n'était pas présent, il n'y aura donc pas de cliché de lui derrière le volant. Mais le vice-président de la Métropole chargé des Mobilités Actives, Fabien Bagnon, a fait acte de présence, sans intervenir face aux journalistes.

Il faut dire que le discours de Vulog est axé sur l'urgence climatique. Le PDG de cette société niçoise qui fournit des solutions technologiques à l'international estime "avoir un rôle à jouer" dans ce combat de la démotorisation. Pour Grégory Ducongé, "l'autopartage fait partie des réponses".

Mais l'entrepreneur a été totalement transparent sur son autre ambition : épater la galerie pour décrocher de nouveaux contrats. Vulog a choisi Lyon pour exploiter pour la première fois sa technologie. Leo&Go!, c'est donc l'occasion pour eux de "montrer au monde ce qu'on sait faire" et "accroitre notre business".

Vulog a d'ailleurs implanté une spécificité dans Leo&Go! qui risque d'en intéresser certains, et faire bondir d'autres. Un système implanté dans chaque véhicule de la flotte fait remonter en temps réel à ses équipes toute une batterie de données sur le comportement de l'automobiliste. Ainsi, Vulog sera immédiatement informé d'un accident, mais aussi d'une conduite dangereuse ou de dépassements de vitesse importants. Ce qui pourra entraîner pour l'usager chauffard une radiation à vie de Leo&Go!.

A voir désormais si la recette niçoise de Vulog fonctionnera davantage que celle de tous ceux qui ont jeté l'éponge lors de la précédente décennie. "Cela fait 15 ans qu'on est sur le marché. On comprend très bien ce qui marche et ce qui ne marche pas. On a la certitude que ce projet sera une réussite", conclut Grégory Ducongé.

A.A.