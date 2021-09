Héritage douteux : le fisc suisse autorisé à collaborer à l'enquête française sur les fils de Raymond Barre

Mais leur ultime recours juridique a échoué. La Cour suprême helvétique a rejeté leur demande cet été et a autorisé le fisc suisse à répondre aux demandes de son homologue français au sujet de l'héritage de Raymond Barre.

Les fils de l'ancien maire de Lyon sont mis en examen depuis l'an dernier pour blanchiment de fraude fiscale. Après avoir découvert que Raymond Barre avait dissimulé un compte de 11 millions de francs suisses de l'autre côté des Alpes, les enquêteurs s'étaient également intéressés aux manoeuvres des fils, soupçonnés d'avoir fait fructifier l'héritage en usant des mêmes méthodes que le père.

Ainsi, la célèbre villa familiale de Saint-Jean-Cap-Ferrat avait été récupérée par Olivier et Nicolas via leur société Les Dauphins basée à Villeurbanne, dans le but d'épargner à la veuve Eve Barre de payer plus de 3 millions d'euros dans le cadre des droits de donation.

Des faits que les frères Barre contestent, mais qui refusaient donc de voir des documents être transmis au fisc français. Parmi ces derniers, selon la parution économique Gotham City, tout ce qui concerne la villa et les flux d'argent qui auraient transité via une banque suisse mais aussi un établissement de Monaco.