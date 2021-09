Grève des agents de la Ville de Lyon : des militants FI renient l'adjoint Laurent Bosetti

La semaine dernière, les agents ont fait grève pour dénoncer l'application de la loi de transformation de la fonction publique, qui encadre davantage leur droit de grève et qui va allonger leur temps de travail.

C'est à Laurent Bosetti, adjoint au maire délégué à la Promotion des Services publics, que revient la lourde charge de piloter ce dossier. Et l'élu de la France Insoumise a beau clamer son opposition au texte du gouvernement, l'intersyndicale lui en veut de le voir l'appliquer sans broncher.

Il n'y a pas que les syndicats de la Ville de Lyon qui ont Laurent Bosetti dans le viseur. Ce lundi matin, plusieurs groupes de la France Insoumise à Lyon ainsi que le Parti de Gauche du Rhône ont publié un communiqué commun. Dans lequel ils aimeraient, à l'avenir, "ne pas être associés" au combat quotidien de Laurent Bosetti, qu'ils qualifient d'"initiative personnelle (...) à laquelle nous n'avons été ni consulté, ni n'avons participé".

"La majorité Lyonnaise se positionne en fossoyeur de conquêtes sociales historiques. Défendant la position de l’exécutif municipal d’appliquer ces dispositions, et comparant la grève "perlée" dans les services publics à une "prise d’otage", l’élu (Laurent Bosetti ndlr) a tenu des propos contraires à la philosophie du mouvement insoumis et à son programme national, l’Avenir en Commun. Les militants locaux, heurtés par ces propos issus du champ lexical de la droite, réaffirment leur soutien à tous les mouvements sociaux et aux salariés en grève", écrivent-ils.