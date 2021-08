Grève à la Ville de Lyon : "Les agents tiraillés entre leur conscience professionnelle et leurs revendications"

Elle proteste contre l'allongement du temps de travail et l'encadrement du droit de grève pour les agents municipaux, qui sont appelés à cesser de travailler jusqu'à vendredi.

Votée en 2019, la loi de transformation de la fonction publique ne plaît pas à tout le monde. Les municipalités ont jusqu'au 1er janvier 2022 pour finir de la mettre en place. Mais à Lyon, les syndicats comptent bien s'y opposer.

Ces sont les mesures d'augmentation du temps de travail et de limitation du droit de grève qui passent mal au près des syndicats, surtout dans une municipalité portée par une majorité de gauche (EELV, LFI, PS). "Nous sommes très étonnés que le conseil municipal approuve ce genre de choses", explique Sébastien Douillet, secrétaire général de la CGT Ville de Lyon, ce mardi lors d'une conférence de presse. Malgré que la majorité du conseil municipal désapprouve cette loi, la Ville de Lyon compte bien la faire respecter. Un paradoxe pour l'intersyndicale qui rappelle que certaines municipalités résistent contre ces nouvelles mesures. "On aurait pu espérer qu'elle ne l'applique pas pleinement ou alors différemment", précisent les syndicats.

La loi prévoit le passage du nombre d'heure annuel de 1582 à 1607 et la suppression de jours de congés ou réductions du temps de travail hebdomadaire exceptionnelles ou "extra-légales" comme par exemple le jour du maire, ou les réductions journalières pour les femmes enceintes ou ayant des enfants de moins de deux ans.

L'autre mesure contestée est la modification des modalités du droit de grève. Avant, la retenue du salaire était proportionnelle au nombre d'heures manquées dans la journée (entre 1h et 24h). Désormais les agents perdront automatiquement un jour complet de salaire quel que soit le temps de grève effectué dans cette journée. Autrement dit, il deviendra quasiment impossible de faire grève moins d'une journée.

Les agents devront également prévenir de leur mouvement de grève 48h à l'avance. Des nouvelles dispositions fortement critiquées par les syndicats dans un courrier aux élus de la ville de Lyon. Selon eux, cela "restreindra les libertés des agents et amputera leurs droits à de légitimes revendications".

Au-delà du fond, c'est la forme qui a particulièrement choqué les syndicats, notamment sur la manière dont l'application des nouvelles modalités du droit de grève a été annoncée. C'est dans une note de service datant du 23 août, envoyée dans un premier temps aux agents de l'Education et de l'Enfance, que la Ville de Lyon écrit que ces nouvelles modalités de grève entreront en vigueur à partir du 31 août.

"On n'a jamais vu ça"

Une date très malvenue pour les syndicats qui avaient déposé leur préavis de grève pour la semaine du 30 août au 3 septembre il y a plus d'un mois et demi. "Si les agents veulent faire grève jeudi, ils devaient prévenir avant 7h ce matin pour respecter les 48h de délai. On n'a jamais vu ça", explique Claire Dante, déléguée générale de la CFTC. Vincent Gras, secrétaire de section de la CFDT, ajoute que "le conseil municipal a mis la date de début d'application qu'il voulait, cela les arrange que personne ne soit en grève pour la rentrée scolaire (…) les agents sont tiraillés entre leur conscience professionnelle et les revendications qu'ils aimeraient porter".

Face à la difficulté de planifier une grève générale, les syndicats assurent vouloir organiser des actions différentes et ne pas se laisser faire. Une mobilisation, organisée par les syndicats lyonnais, est toutefois prévue ce jeudi 2 septembre à 14h devant l'Hôtel de Ville.

L.P.