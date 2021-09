"Malheureux", "isolé" et "grotesque" : Jean-Michel Aphatie écrit la fin de règne de Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur

Signé Jean-Michel Aphatie, "Les Amateurs, les coulisses d'un quinquennat" revient sur les nombreux couacs des ministres et députés lancés par Emmanuel Macron sur le devant de la scène depuis sa victoire à la présidentielle 2017.

Et parmi ces "amateurs", le journaliste a décidé de consacrer un chapitre entier à Gérard Collomb, qui fut ministre de l'Intérieur durant une petite année.

L'ancien maire de Lyon n'a pas franchement marqué Beauvau de son empreinte. Et avant de retrouver son mandat local, provoquant la rupture avec Georges Képénékian et David Kimelfeld, il a très mal vécu l'affaire Benalla, pour laquelle il a été auditionné longuement par les parlementaires.

"À partir de ce moment, il décroche. Il est épuisé, il ne se bat plus. Il ne prend plus personne au téléphone, il faut passer par son directeur de cabinet. Et il vient le moins possible à l’Assemblée nationale", raconte ainsi Benjamin Griveaux à Jean-Michel Aphatie. Le porte-parole du gouvernement de l'époque voit effectivement Gérard Collomb prendre davantage le véhicule du ministère pour rejoindre la gare de Lyon que le palais Bourbon.

"Il n’était pas à l’aise avec tous ces gens plus jeunes, qui allaient vite, qui ne tenaient pas compte de lui. Il ne sentait pas accepté, il était malheureux, il s’est isolé", croit savoir Marc Fesneau, aujourd'hui ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement.

Jean-Michel Aphatie se permet lui aussi de faire des commentaires sur Gérard Collomb, qu'il juge "grotesque" quand il rechigne à revenir à Paris alors que la manifestation du 1er mai 2018 est un désastre dans la capitale.

Mais aussi de le piquer sur son humour, "qui n'a jamais su faire rire que les lampadaires". Sur ce dernier point, le journaliste estime que c'est l'une des principales causes de la brouille entre Gérard Collomb et Edouard Philippe. Le Premier ministre de l'époque, dont on connaît le ton vif et taquin, aurait mis l'ancien premier magistrat de Lyon constamment dans l'embarras. Pas sur la même longueur d'ondes donc. On l'avait bien senti lors de la cérémonie de départ de Gérard Collomb de la place Beauvau...