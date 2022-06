Législatives à Lyon : soutenu par Gérard Collomb, Grégory Dayme veut "incarner l'espoir"

C'est pourquoi dans la circonscription où il ira voter Gérard Collomb a décidé de participer activement à la campagne de Grégory Dayme. Celui qui se "revendique comme un candidat du réel, un candidat citoyen" compte en effet peser sur le scrutin de la 1ère circo qui aura lieu dimanche prochain.

A quelques jours de l'échéance, l'homme soutenu par le Parti Radical de Gauche souhaite faire face à la classe politique en place. "90% des politiques que je rencontre sont complètement hors-sol (...) moi je suis un Français parmi tant d'autres", affirme le quadragénaire "lyonnais de pure souche" qui a fondé sa première société à 21 ans.

"J'ai le soutien à titre posthume d'Edouard Herriot"

Grégory Dayme se décrit donc comme un homme de terrain, dans l'action. "Il y a un vrai cheminement à ma candidature (...) et je ne pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur", déclare celui qui se vante de recevoir "des soutiens de partout, en particulier de grands noms de la place lyonnaise".

Pour situer ses potentiels futurs électeur, il se définit comme "représentant d'une mouvance qui va de la social-démocratie au centrisme à la lyonnaise. Il ose même faire parler les morts : "j'ai le soutien à titre posthume d'Edouard Herriot (figure du PRG et ancien maire de Lyon, ndlr) (...) et de Raymond Barre".

"Je pense que j'incarne l'espoir parce que j'arrive vraiment à rassembler les gens", poursuit-il en faisant référence aux divers soutiens qu'il dit avoir reçu de la part des clans Collomb et Képénékian, "ces même clans qui s'entretuaient lors des dernières élections municipales".

Côté volonté politique, Grégory Dayme donne la priorité à l'Education. Il veut s'attaquer à la formation professionnelle et refonder totalement Parcoursup. Ensuite vient la Sécurité : "les gens n'en peuvent plus de cette délinquance". S'il est élu, il plaidera pour qu'il y ait plus de policiers en service. Enfin, il compte opter pour une politique écologique non punitive.

A quatre jours du premier tour des élections législatives, Grégory Dayme affirme y croire. "Je dois véritablement être le challenger, le troisième pour l'instant (...) si on me donne une semaine de plus, je suis sûr de gagner", conclut-il.