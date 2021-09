L’énigmatique post Instagram de Britney Spears sur Lyon

Alors que son père a officiellement fait la demande pour cesser d’être son tuteur légal, la chanteuse semble livrée à elle-même pour la première fois depuis 13 ans. Et ces derniers jours, elle a utilisé Instagram pour poster des photos de son derrière et de ses seins, au point de choquer la plupart de ses fans.

Mais dans la nuit de vendredi à samedi, c’est un cliché d’immeubles emblématiques de Lyon qui a été mis en ligne par Britney Spears, recueillant rapidement des dizaines de milliers de likes et des centaines de commentaires de Lyonnais fiers d’indiquer le nom de leur ville aux Américains s’émerveillant devant la beauté de l’architecture.

L’interprète des titres Toxic et Baby One More Time ne donne pas davantage d’explications sur ce choix de photo. L’utilisation de l’émoji rose à deux reprises rend le tout énigmatique. D’autant que Britney Spears ne s’est pas produite entre Rhône et Saône depuis 2004 et son concert devant 16 000 personnes à la Halle Tony-Garnier. Il semblerait qu'elle a donc simplement repartagé un cliché qu'elle trouvait sympathique, se transformant ainsi en VRP de luxe pour la capitale des Gaules.