Grégory Doucet et plusieurs médecins des HCL signent une tribune contre les agressions des soignants pro-vaccination

Parmi les signataires, on retrouve le maire de Lyon, Grégory Doucet, mais aussi plusieurs responsables des HCL, dont Raymond Le Moign, le directeur général des Hospices Civils de Lyon, Carole Burillon, la doyenne de la faculté de médecine de Lyon Sud ou encore Christine Vinciguerra, la doyenne de la faculté de pharmacie de Lyon.

"Quand des acteurs hospitaliers sont attaqués parce qu’ils font leur métier, c’est la santé de chacun qui est visée", justifient les signataires, qui "appellent tous les élus et les responsables publics à se poser en protecteurs de l’hôpital, de tous ceux qui le servent et à contribuer au climat serein et respectueux qui doit, en toutes circonstances, marquer les lieux de soins que sont les hôpitaux".

Ces derniers "invitent les gestionnaires de réseaux sociaux à empêcher la diffusion des propos haineux, diffamatoires et violents" et disent "avoir confiance dans les pouvoirs publics et la justice pour qu’ils prennent les mesures prévues par la loi contre les personnes responsables de ces attaques, et protègent les professionnels qui en sont victimes" : "Leurs plaintes doivent être instruites avec diligence, concourant ainsi au respect d’un cadre républicain qui est aujourd’hui clairement mis sous tension".

En tout, 466 maires de grandes villes, directeurs d’hôpitaux ou professeurs de médecine ont signé cette tribune.