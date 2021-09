La République en Marche a enfin une nouvelle référente à Lyon avec Sarah Peillon

Ce lundi, le Bureau Exécutif de la République en Marche a enfin nommé une référente de la Métropole de Lyon pour remplacer la femme de Gérard Collomb, virée avec fracas en juillet 2019.

Plus de deux ans après, et un interim des parlementaires, c'est donc Sarah Peillon qui a été désignée. Investie dans la campagne de David Kimelfeld, frondeur de LREM aux élections métropolitaines puis dans celle, soutenue par Paris, de Bruno Bonnell aux régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, la future conseillère du 7e arrondissement entend reprendre la main en vue des échéances de 2022. La présidentielle et les législatives "doivent nous permettre de poursuivre l'élan des réformes engagées par le Président de la République et la majorité, et confirmer notre capacité à libérer les énergies sur les territoires, tout en protégeant les plus vulnérables", a réagi Sarah Peillon.

Cette dernière devra aussi faire preuve de calinothérapie auprès des comités locaux, qui l'ont placée en tête de leurs suffrages, mais qui, pour certains, restent traumatisés par la politique de la terre brûlée de Caroline Collomb.