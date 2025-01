Sarah Peillon : "Nous avons besoin d'Europe face à cette Amérique au visage inquiétant"

Ce lundi, Donald Trump sera investi comme nouveau président des Etats-Unis. "Nous avons besoin d'Europe face à cette Amérique au visage inquiétant. Une Europe plus forte et solidaire", analyse Sarah Peillon, présidente de Renaissance dans la Métropole de Lyon.

Fera-t-elle partie, comme Grégory Doucet, des élus qui quittent X ? "Ça fait partie des questions que l'on se pose. Mais si nous quittons ces réseaux, comment pouvons-nous nous adresser à ces personnes qui pourraient être influencées et combattre les idées ?"

Après la victoire dimanche de la candidate macroniste dans la 1ère circonscription de l'Isère, Sarah Peillon estime qu'il "existe un certain nombre de Français qui croient en ce qu'on représente et qui ont envie que leurs idées soient incarnées. (...) On nous annonçait mort, mais nous existons".

Outre les prochaines échéances électorales, Sarah Peillon a évoqué les coupes budgétaires à venir à la Ville de Lyon. "Grégory Doucet et ses adjoints disaient que la Ville de Lyon pouvait se permettre d'augmenter son budget de fonctionnement. (...) Le projet temporaire de la place Bellecour ne convient pas aux Lyonnais, des économies on peut en faire ! (...) C'est facile de taper sur l'Etat !", tacle-t-elle.

00:00 Donald Trump

01:10 X (ex-Twitter)

02:04 Etats généraux de Renaissance

04:30 Nouvelle dissolution ?

05:14 Municipales à Lyon

07:50 Coupes budgétaires