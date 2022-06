Législatives : les quatre candidats Ensemble! de Lyon en meeting avec Christophe Castaner

Partage de la scène et partage des coûts pour les députés sortants Thomas Rudigoz (1ère circonscription du Rhône) et Anne Brugnera (4e circo) et les candidats Loïc Terrenes (2e circo) et Sarah Peillon (3e circo). Ils seront dès 18h30 à la Maison des Italiens dans le 3e arrondissement de Lyon.

Lors de cet évènement, Christophe Castaner sera l'invité de marque. L'ancien ministre de l'Intérieur et actuel président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale assurera le quatuor de son soutien.