Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (18 et 19 septembre)

Participer aux Journées européennes du patrimoine !

C’est incontestablement l’évènement du week-end à Lyon et dans toute la France. Les Journées européennes du Patrimoine se déroulent tout le week-end sur le thème « Jeunesse et Patrimoine ». Plus de 300 sites accueilleront le public gratuitement dans la Métropole de Lyon : l’Hôtel de Ville, le musée des Tissus, la Halle Tony Garnier, le musée des Confluences, la bibliothèque de la Part Dieu, le théâtre des Célestins, le jardin Rosa Mir, l’hôtel du gouverneur militaire… Bref vous aurez le choix ! Tout le programme est à retrouver ici

Samedi Plaisir à Monplaisir !

Il s’agit de la 5e édition de l’évènement proposant une expérience shopping et culinaire proposée par l’Union des Commerçants et Artisans de Monplaisir. Entrée gratuite de 9h à 19h avenue des Frères Lumière et rue Antoine Lumière dans le 8e arrondissement. Objectif : valoriser le quartier grâce aux commerçants, producteurs, artisans, créateurs, restaurateurs avec une braderie et un vide-grenier. Les informations ici

De Brad’ et De Broc’ 2021 !

Ce samedi une brocante et un vide-grenier seront organisés dans les avenues Jean Jaurès et Maréchal de Saxe. Il s’agit de l’évènement "De Brad’ et De Broc’" initialement prévu en juin dernier mais reporté en raison de la crise sanitaire. Vous allez pouvoir chiner de 7h à 19h !

Participer aux Invites de Villeurbanne !

Les artistes viennent du monde entier pour montrer leurs talents. Art du cirque, musique ou encore danse : il y en a pour tous les goûts depuis mercredi à l’occasion de cette édition 2021 des Invites de Villeurbanne. Cette année, la scénographie a été pensée autour de la jeunesse, avec l'installation d'une grande roue de 34 mètres sur le parvis de l'Hotel de Ville. Plusieurs aires de jeu ont aussi fleuri un peu partout dans Villeurbanne. Les Invites de Villeurbanne se terminent ce samedi soir.

Bron fête les animaux !

Avis aux amoureux des animaux ! La Ville de Bron organise pour la première fois ce samedi "Bron animaux en fête". Une journée consacrée aux animaux afin de sensibiliser le public au bien-être des chiens et des chats. Des stands d’infos, des conseils et des animations pour les enfants seront au programme à la prairie du Fort de Bron, rue de Prévieux, de 10h à 17h.

Se régaler au Lyon Street Food Festival !

Les gourmands ont rendez-vous jusqu’à dimanche aux anciennes usines Fagor Brandt dans le 7e arrondissement. La 5ème édition du Lyon Street Food Festival fera une nouvelle fois voyager vos papilles en célébrant la street-food. La cuisine africaine est notamment à l’honneur cette année. A noter que l’entrée ne sera possible que sur présentation du pass sanitaire. L’entrée coûte 9 euros pour les adultes, 6 euros pour les enfants de 5 à 10 ans. Gratuit pour les moins de 5 ans.

Direction le Salon du Vintage de Lyon !

Deuxième édition de l’évènement au Palais de la Bourse dans le 2e arrondissement. Plus de 100 exposants seront présents sur 2000 m2. A noter la présence d’un pôle Design avec une très large sélection de mobilier de la seconde moitié du 20ème siècle ou encore un espace luxe et fripe-chic original. Le Salon du Vintage vous accueille samedi et dimanche de 10h à 19h. Entrée à 6 euros. Gratuit pour les moins de 8 ans.

Se rendre à la grande braderie de la Croix-Rousse !

Tout le monde s’emballe et déballe ! La grande braderie de la Croix-Rousse vous donne rendez-vous ce week-end. L’occasion de retrouver les commerçants et les créateurs du quartier et d’ailleurs. Un vide grenier sur la place des Tapis aura également lieu dimanche. Port du masque obligatoire et pass sanitaire contrôlé à l’entrée du marché des créateurs sous tentes uniquement. Plus d’infos sur le site de Lyon Côté Croix-Rousse.

Descendre la Saône en kayak !

L’édition 2021 de la Lyon Kayak se déroule tout le week-end. Trois types d’épreuves sont proposées : le parcours famille de 6 km, le parcours découverte de 14 km et le parcours sportif de 21 km. Les départs des différentes courses se feront entre 11h et 12h ce dimanche. Les premières arrivées sont attendues à 13h30 du côté de Confluence où un village sera installé tout le week-end avec des animations. Toutes les informations ici

Découvrir le plus grand marché urbain de la région !

La Ligue pose de nouveau ses valises ce dimanche à l’Espace Jean Couty dans le 9e arrondissement. Il s’agit plus précisément de la 11e édition de l’évènement. Des dizaines d’exposants seront présents. Les amateurs de streetwear ou encore de sneakers pourront se faire plaisir. Ce marché urbain sera également placé sous le signe de la solidarité puisque les visiteurs pourront déposer à l’entrée des vêtements et des chaussures en bon état redistribués ensuite par Emmaüs. Rendez-vous dimanche de 12h à 19h.

Tarifs : Prévente à 6 euros (et sur place).