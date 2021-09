Primaire des écologistes : le maire de Lyon appelle le futur vainqueur à constituer une "équipe de France du climat"

Ce dimanche après-midi, Yannick Jadot et Sandrine Rousseau se qualifiaient pour le second tour. Suivaient Delphine Batho, Eric Piolle et Jean-Marc Governatori. Et le maire EELV de Lyon s’est réjoui de voir autant de participation, avec la barre des 100 000 votants dépassée pour la première fois par les écologistes.

Celui qui n’avait pas donné de consigne de vote, et qui "restera neutre sur le second tour" aussi, a estimé que "les résultats montrent des écarts assez serrés entre les différents candidats. Ça montre à quel point il était difficile de choisir. Ça montre surtout la nécessité, après ce premier tour, de travailler déjà à la constitution d’une équipe. Même si Yannick Jadot est arrivé en tête avec Sandrine Rousseau (…), on voit aussi que Delphine Batho et Eric Piolle ont fait d’excellents résultats. Je crois qu’on commence à être mûrs pour constituer une vraie équipe de France du climat".

Avec Grégory Doucet dans le rôle du numéro 10 ? Ou de chauffeur de banc ?