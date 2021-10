Le PDG de la SNCF apporte son soutien à la liaison Lyon-Turin

Le patron de la SNCF a en effet rendu visite ce vendredi à la Transalpine, le comité de soutien de la ligne franco-italienne. "Comptez sur moi pour vous soutenir", a notamment déclaré Jean-Pierre Farandou devant une tribune remplie d'acteurs économiques et politiques.

"C'est un accélérateur de la stratégie de la SNCF et de ses homologues européens", a-t-il poursuivi, tout en assurant que "le tunnel se fera". Pour lui, cette liaison transfrontalière "a d'abord des enjeux géopolitiques" et est surtout indispensable, surtout face au "défi de l'urgence climatique qui exige un report modal massif sur le rail des voyageurs et des marchandises".

Côté français, 11km du tunnel de 57,5 km ont déjà été creusés. Selon Lionel Gros, directeur général adjoint du maître d'ouvrage TELT, le chantier en cours est "irréversible". Pas question de faire marche arrière donc, malgré les quelques voix qui s'élèvent contre le projet.

Il faut désormais débattre des 140 km de voies d'accès au tunnel en France. L'Etat reste pour le moment très discret à ce sujet, mais l'Union Européenne a demandé aux Français et aux Italiens d'accélérer les choses.