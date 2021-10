Jour de derby pour l'OL : les Lyonnais partent en chasse à Saint-Etienne

L'Olympique Lyonnais affronte l'AS Saint-Etienne ce dimanche au stade Geoffroy Guichard. Ce sont des Gones plein de confiance après leurs bonnes prestations ces dernières semaines qui vont défier leurs ennemis stéphanois sur leur terrain.

Et les Lyonnais ont d'ailleurs bénéficié du soutien de leurs supporters, privés de déplacement, lors de l'entrainement de ce samedi. "J'y suis habitué, c'est extraordinaire et ça motive encore plus les joueurs", a déclaré Peter Bosz à ce sujet en conférence de presse.

Le coach néerlandais ne voit que la victoire comme issue du match de ce dimanche. "Il faut gagner, pour les supporters, c'est beaucoup plus que 3 points", a-t-il dit.

Pour Houssem Aouar, heureux buteur en Europa League jeudi, "c'est toujours un match particulier, surtout pour un joueur comme moi qui sors de centre de formation". Il a assuré que lui et ses coéquipiers étaient "pressés" et que pour cette rencontre, "le classement ne veut rien dire". Pour rappel, les Stéphanois sont actuellement lanterne rouge de Ligue 1.

L'OL devra cependant faire sans Moussa Dembélé, toujours blessé. Kadewere et Danayer sont quant à eux bien dans le groupe. Le coup d'envoi de ce match explosif sera donné à 20h45.

https://twitter.com/lyonmag/status/1444538567926206467