Les ventes de voitures neuves repartent à la hausse dans le Rhône

Après avoir connu une année 2020 très difficile en raison de la crise économique et sanitaire, le nombre de ventes de voitures repart à la hausse dans le Rhône cette année.

En effet, entre janvier et septembre 2021, la préfecture locale a enregistré un total de 39 617 nouvelles immatriculations sur des véhicules particuliers neufs. C’est presque 16% de plus que l’an passé sur la même période (34 172). À cela s’ajoutent 13 439 immatriculations de véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes, soit 8% de plus qu’en 2020 (12 342).

Ces résultats synonymes de bonne reprise post-covid pour l’industrie automobile sont à contraster avec les chiffres de 2019, année qu’on pourrait qualifier de plus "normale" car ininterrompue par des confinements successifs et des disettes financières. De janvier à septembre 2019, 46 172 nouvelles immatriculations avaient été enregistrées pour des véhicules particuliers et 13 882 pour des utilitaires neufs.

Côté constructeur, Peugeot redevient la marque préférée des Rhodaniens avec 7 472 voitures personnelles vendues. Le Lion sochalien est suivi par Renault (6512) et Citroën (3760). Volkswagen reste le premier vendeur étranger avec 2932 nouveaux enregistrements. Pour les utilitaires, c’est Renault qui prend la tête, certainement grâce à son Kangoo polyvalent.