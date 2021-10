La Région Auvergne-Rhône-Alpes acquiert du papier virucide contre le Covid-19

Ce jeudi, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé la signature d’un partenariat avec la société Bioguard & Co, spécialisée dans l'impression de billet de banques. Du papier, qui a été transformé avec la crise sanitaire en un tissu "virucide", selon la société.

"Une technologie anti-virale, antibactérienne et antifongique à tout type de surface et industrie" selon la Région. La collectivité va désormais utiliser ce papier pour différents supports comme les emballages, les documents, ou encore les films et vernis protecteurs. "Un traitement efficace pour lutter contre les bactéries, les champignons et les virus, dont les coronavirus" d’après les équipes de Laurent Wauquiez qui ne précisent pas, néanmoins, dans quelle mesure seront installés ces revêtements.

Le président LR de la Région rappelle que Bioguard & Co. dispose de deux centres de R&D en France "dont un à Apprieu (en Isère ndlr) où a été inventée la technologie Bioguard™ dans les années 2000". Une localisation près de Lyon qui fait le bonheur de l’ancien patron des Républicains : "nous sommes convaincus que la solution passe par le soutien à nos pépites locales qui sont de formidables sources d’innovation, d’emplois et d’attractivité pour notre territoire, à ces entreprises qui permettent le renforcement de notre souveraineté industrielle et sanitaire".