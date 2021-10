Une femme de 39 ans portée disparue à Lyon, un appel à témoins lancé

Sonia Merzougui a quitté le domicile de son père lundi pour se rendre dans l'appartement vacant de sa grand-mère dans le 5e arrondissement de Lyon. C'est là que ses affaires ont été retrouvées, mais la trentenaire, elle, n'était plus sur place. La jeune femme, dont l'état de santé inquiète, a quitté les lieux sans rien emporter avec elle.

Au moment de sa disparition, la trentenaire, mince et mesurant 1,74 m, était habillée en noir et portait des Converses ou des bottines noires. Elle a les cheveux longs noirs et raides et des yeux marron, selon l'appel à témoins relayé par le Progrès.

C'est le commissariat du 5e arrondissement qui est chargé de l'enquête. Les témoins peuvent contacter le 04 72 38 83 50 en journée, ou le 04 78 78 40 40 la nuit.