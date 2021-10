Lyon : non vaccinable, une orthophoniste en grève de la faim devant la CPAM car elle ne peut plus travailler (Màj)

Mise à jour à 13h : Céline nous a indiqué qu'après ce matin, elle avait appris qu'elle obtenait 2 mois de sursis et que son dossier serait traité plus rapidement. Ce qu'elle juge pas totalement satisfaisant, elle poursuit donc son action.

Article initial : Céline, 48 ans, est orthophoniste à Francheville. Mais elle ne peut plus se rendre à son cabinet depuis vendredi car elle n'est pas vaccinée contre le Covid-19. Ce n'est pas un choix, mais une obligation. Car Céline a des contre-indications médicales, elle a consulté plusieurs médecins qui lui ont déconseillé de se faire vacciner.

"Je laisse 60 personnes sans orthophoniste. Chaque jour qui passe est un revenu en moins et des soins non dispensés à mes patients", nous indique Céline, qui entame donc une grève de la faim.

L’accueil sur place de la direction de la CPAM a été agréable selon elle. De nombreux passants font la queue devant elle, "certains apportent à manger, d’autres parlent avec moi. Je compte passer la nuit sur place si rien ne bouge, des amis viendront m’entourer".

Cette mère de quatre enfants est pourtant prête à tout faire pour garder son cabinet ouvert : "Je m’engage à continuer à faire les tests, les gestes barrières, jusqu’ici, c’est ce que je faisais".

Cette grève de la faim, c'est aussi pour dénoncer la "complexité et la lourdeur administratives et sanitaires. J’ai contacté l'ARS et la CPAM, mais ça tourne en rond. Le médecin conseil pourrait faire bouger les choses", conclut Céline.

Ce type de geste désespéré n'est pas le premier à Lyon. Pour rappel, le 6 octobre, un moniteur d'escalade qui refusait de se faire vacciner s'était suspendu à la façade de Climb'Up dans le 7e arrondissement et avait entamé une grève de la faim pour dénoncer sa mise à l'écart prononcée par sa direction.