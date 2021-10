Lyon : Christophe Geourjon (UDI) veut un plan Marshall pour la Guillotière

Dans un communiqué, l'élu, conseiller métropolitain et conseiller régional, demande un plan Marshall pour ce quartier où il réside depuis plus de 20 ans et qui "se dégrade" : "saleté des rues, rodéos, combats de rue, incivilités, marché de la misère sur la place Gabriel Péri, trafic de drogue, agressions physiques … Les habitants et commerçants ont le sentiment que les auteurs de ces faits bénéficient d’une impunité".

Christophe Geourjon interpelle Grégory Doucet et Bruno Bernard : "Messieurs, il y a urgence à mettre en œuvre un plan global de reconquête républicaine, un plan Marshal pour La Guillotière" : "Acceptez la main tendue de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui est prête, comme l’a indiqué Renaud PFEFFER, Vice-président délégué à la sécurité, à cofinancer les actions de la Ville de Lyon à hauteur d’1 million d'euros dans le cadre de la signature d’un contrat sécurité".

L'élu UDI propose un renforcement de la vidéoprotection et de la vidéoverbalisation, la mise en place d’une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat mais aussi une réflexion sur l’aménagement de la rue de Marseille, de la Place Gabriel Péri et de l’ilôt Mazagran.

A noter qu'une manifestation des habitants et commerçants du quartier est prévue ce jeudi pour dénoncer "les vaines promesses de la mairie".