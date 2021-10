Présidentielle 2022 : le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael sera porte-parole d’Anne Hidalgo

Ce mardi, Cédric Van Styvendael a rejoint l’équipe de campagne d’Anne Hidalgo en vue de la présidentielle 2022. Le maire PS de Villeurbanne sera l’un des 15 porte-parole de la maire socialiste de Paris.

Anne Hidalgo, qui a passé son enfance à la Duchère, a également confié à Cédric Van Styvendael la charge des relations avec les partenaires de gauche.

Et ce n’est probablement pas un hasard quand on sait que l’écologiste Yannick Jadot a donné la même mission à… Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, dont Cédric Van Styvendael est vice-président chargé de la Culture. Les éventuelles négociations et rapprochements se feront donc dans les couloirs du pouvoir entre Rhône et Saône.

Anne Hidalgo a choisi de parler comme les écologistes d’une "Equipe de France" des maires. Et c’est à Boris Vallaud, le mari de Najat Vallaud-Belkacem, que revient la tâche de gérer ces porte-paroles durant la campagne.