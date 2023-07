Immigration : les maires de Lyon et Villeurbanne réclament une convention citoyenne et un "débat apaisé"

Le dossier aurait dû être bouclé d'ici la mi-juillet, mais un consensus avec la droite peine à être trouvé.

Dans le même temps, des maires réclament à Emmanuel Macron l'organisation d'une convention citoyenne sur la migration pour faire "face à l'impasse politique et démocratique", avec des citoyens tirés au sort.

Parmi eux, Grégory Doucet et Cédric Van Styvendael. Les maires EELV et PS de Lyon et Villeurbanne relaient cet appel avec les édiles de Bordeaux, Strasbourg ou encore Grenoble.

"Nous ne pouvons pas ne pas nous saisir de cette question. Quelle que soit la taille de notre commune, quelle que soit notre famille politique, nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons éviter que certaines rumeurs ne soient utilisées pour agiter des peurs et diviser. Je ne peux pas me taire face à l'indigne récupération du drame d'Annecy quelques minutes après les faits, sur fond de racisme. Je ne peux pas me taire alors que 400 enfants dorment à même le sol dans une cour d'école de Paris depuis plusieurs semaines", déclarent-ils dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

Pour les maires, "aujourd'hui, ces débats sont inaudibles. Le brouhaha médiatique empêche toute discussion apaisée".

Grégory Doucet et Cédric Van Styvendael réclament donc "un débat apaisé fondé sur des analyses universitaires et scientifiques des migrations".

Une discussion donc, mais avec un objectif tout tracé en tête : "faire des propositions pour que ce pays conserve sa tradition d'accueil".

Dans un sondage BVA réalisé fin mai pour RTL, 67% des Français déclaraient qu'il y a "trop d'immigrés" en France, contre 43% à dire que l'immigration est "une chance pour la France".