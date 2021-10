Rodéo des Daltons en centre-ville : "Intolérable que la population soit exposée à de tels risques" selon Grégory Doucet

Lundi, Grégory Doucet était obligé de se rendre en urgence à la Duchère après des tirs échangés entre un individu et des policiers.

Ce vendredi après-midi, le maire écologiste apprenait que les Daltons avaient réalisé un rodéo urbain très dangereux en centre-ville. Trottoirs, place Bellecour, rue Victor Hugo bondée ou encore voies du tramway sous Perrache, les rappeurs du 8e arrondissement ont plusieurs fois frôlé l’accident avec des piétons et des véhicules.

"Je condamne fermement le rodéo réalisé en plein centre-ville aujourd'hui. Il est intolérable que la population soit exposée à de tels risques, a réagi Grégory Doucet sur Twitter. Tout est fait pour mettre fin à de tels agissements".

Alors que la course-poursuite ayant conduit à l’arrestation d’un Dalton n'a débuté dans le 8e arrondissement qu'à leur retour de virée et que leur live Instagram entamé en amont du rodéo en Presqu’île aurait pu permettre aux forces de l’ordre de se préparer pour les recevoir à Bellecour, l’édile EELV réécrit un peu l’histoire : "Les polices nationale et municipale sont intervenues rapidement. Merci pour cette mobilisation efficace, rendue notamment possible grâce à la cellule rodéo". Pour nuancer, une telle interpellation aurait été extrêmement dangereuse si elle avait dû se faire en plein centre-ville, au milieu des familles qui se promenaient dans les rues commerçantes.