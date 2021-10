Halloween à Lyon : la préfecture interdit l'alcool et les feux d'artifice sur la voie publique dès ce samedi

Alors pour éviter les débordements, la préfecture a déposé un arrêté regroupant "des mesures nécessaires au bon déroulement des festivités et au respect de la tranquillité publique".

Dès ce samedi à midi, il sera interdit de boire de l'alcool en groupe sur la voie publique. En soirée, il sera également impossible d'en acheter à emporter dans les différents commerces.

Enfin, les forces de l'ordre comptent également faire la chasse aux feux d'artifice et aux pétards. Vente, détention et usage de pétards de catégories F2, F3 et T1 seront interdits dès midi.

Les différentes interdictions seront levées ce lundi 1er novembre à partir de 12h.