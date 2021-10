Le LOU doit se stabiliser face à Montpellier

Après huit journées de championnat, le LOU stationne à la 3e place du Top 14, derrière Toulouse et Bordeaux-Bègles. Les hommes de Pierre Mignoni comptent 4 victoires pour 4 défaites. Mais c'est bien l'inconstance des joueurs qui est pointée du doigt par les supporters. Capables de dominer face aux Toulousains et aux Clermontois, ils pèchent parfois face à des équipes jugées plus faibles comme Pau ou le Stade Français.

Ce samedi, les Rhodaniens se déplacent à Montpellier, actuellement 8e au classement. Un match à haut risque car les Occitans sont à seulement 4 points des Lyonnais. A noter que l'équipe rouge et noire sera allégée puisque Demba Bamba, Romain Taofifenua, Dylan Cretin, Baptiste Couilloud sont à Marcoussis pour s'entrainer avec le XV de France.

Le coup d'envoi sera donné à 17h.