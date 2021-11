Lyon : début des travaux (et de la galère) cours Lafayette

Une nouvelle phase de travaux d'aménagement du boulevard Vivier-Merle débute en ce mois de novembre. C'est pourquoi le cours Lafayette sera interdit à la circulation des véhicules motorisés entre la rue Ney et le boulevard Jules-Favre, dans le 3e arrondissement de Lyon, jusqu'en février 2022.

Les entreprises du bâtiment sont en effet obligé d'investir la chaussée afin de protéger la structure du tunnel Brotteaux-Servient qui se trouve à cet endroit.

La circulation des bus, vélos et piétons est maintenue. Des déviations routières par les rues Ney, Louis-Blanc, Fournet et Lalande pour les voitures, puis par les rues Garibaldi et Bonnel pour les poids lourds.

La finalité de ces travaux devrait permettre un meilleur partage de la chaussée entre les différents modes de déplacements. Les trottoirs devraient être aussi plus larges, une centaine d'arbres seront plantés et un nouvel éclairage public verra le jour.