"L'image de la femme en prend un coup !" : David Kimelfeld demande le retrait d’une campagne de la Métropole de Lyon

"Marre de faire le ménage avec des produits toxiques ? Passez aux produits écolabellisés : meilleurs pour votre santé et pour la planète !". Tel est le message de la Métropole de Lyon dans une vidéo où l’on peut voir un couple en pleine discussion sur le sujet. La femme porte notamment des gants jaunes avec un fichu sur la tête tandis que l’homme est en robe de chambre en train de manger une banane.

Des stéréotypes qui ont fait bondir ce mercredi matin David Kimelfeld. "Parfois la com dérape et l’image de la femme en prend un coup ! Des pratiques + vertueuses ça passe par des produits plus respectueux de l’environnement mais aussi par une meilleure répartition des tâches entre les femmes et les hommes", a dénoncé l’ancien président de la Métropole de Lyon qui demande par la même occasion à son successeur Bruno Bernard le retrait de cette campagne de communication.

Les internautes n'ont pas manqué non plus de réagir. "Étonnant comme message, venant d’une majorité qui s’emploie à vouloir tout "dégenrer" à tout bout de champ et s’érige comme défenseur (sans e) de l’égalité", peut-on notamment lire dans les commentaires de la vidéo.

Parfois la com dérape et l’image de la femme en prend un coup ! Des pratiques + vertueuses ça passe par des produits + respectueux de l’environnement mais aussi par une meilleure répartition des tâches entre les femmes et les hommes ! @brunobernard_fr, retirons cette campagne ! pic.twitter.com/FMXTkKba2c — David Kimelfeld (@DavidKimelfeld) November 10, 2021

imel