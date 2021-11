Segur de la Santé : 1,9 milliard d'euros destinés aux hôpitaux et aux EHPAD d'Auvergne-Rhône-Alpes

Cette somme sera destinée à 63 hôpitaux et au moins 29 EHPAD, a précisé le ministère de la Santé.

Dans le Rhône, une trentaine d'établissements sont concernés, dont le centre Léon-Bérard qui pourra créer un espace dédié à l’ambulatoire, aux consultations et à la prévention, permettant ainsi d’accompagner l’évolution rapide des pratiques médicales dans le domaine de la cancérologie. Dix millions d'euros seront investis, dont 3 millions d'aide à l'investissement au titre du Ségur.

On notera aussi une enveloppe de 120 000 euros allouée au centre médico-chirurgical des Massues pour renouveler le mobilier, le matériel de rééducation ou encore les électrocardiogrammes. Dans le même temps, 600 000 euros serviront à la restauration des capacités financières. Enfin, les HCL se voient accorder 153,5 millions d'euros, dont 50 millions d'euros d'aides. Dans le même temps, 156,7 millions d'euros seront dédiés à la restauration des capacités financières.

"Les Hospices civils de Lyon sont engagés dans une rénovation d’ampleur du site de l’hôpital Édouard Herriot (HEH). L’ambition du projet médical d’HEH porte à la fois sur la confirmation du positionnement du site en matière de recherche, d’innovation et de prises en charge spécialisées, mais également sur la prise en charge des pathologies chroniques et liées au vieillissement de la population", précise le ministère de la Santé. "L’enjeu du projet consiste à donner de la lisibilité et de la cohérence à ce site bien connu des Lyonnais et à optimiser les parcours patients et soignants".

L'objectif est de "permettre à l’hôpital Édouard Herriot de rester une des références régionales alliant offre de soins de proximité et activités hospitalo-universitaires de recours".

Parmi les autres établissements retenus, on retrouve le centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc, le groupement hospitalier mutualiste des Portes du Sud, ou encore l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône.