Les "Daltons" essayent de se racheter en distribuant des repas aux SDF de Lyon

Les "Daltons", réputés pour leurs rodéos urbains et leur insolence envers les forces de l’ordre, ont, en l’apparence, tenu promesse ce samedi dans le quartier de la Part-Dieu. En effet, certains membres du collectif, toujours vêtus de jaune et de noir, sont allés distribuer des repas aux sans-abris de la zone.

Cette maraude, réalisée en partenariat avec l’association "Sans-abris, unis pour la vie", était filmée et retransmise en direct sur le compte Instagram des "Daltons". On a pu voir des hommes déguisés tendre aux SDF une bouteille d’eau, une brique de jus d’orange et un sandwich triangle de grande surface.

Une opération de bon coeur, mais surtout de communication. En effet, après avoir enchainé les actes de délinquance toujours plus choquants (invasion de terrain de foot, intrusion en prison,…), les "Daltons" semblent vouloir transformer leur entreprise en lutte à caractère sociale.

Et pour le prouver un peu plus, ils ont également mis en vente des vêtements imprimés "fuck Lucky Luke (sic)" sur un site internet partenaire. Selon les dires des membres du groupe, le bénéfice des ventes est reversé à des associations. Un fait difficile à vérifier étant donné que la mention caritative n’apparait nulle part sur le magasin en ligne.

Quoi qu’il en soit, la maraude s’est terminée peu après 15h par un contrôle de police. La rencontre avec les forces de l’ordre s’est déroulée sans accroc.