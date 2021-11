Téléphérique Lyon-Francheville : top départ de la grande concertation du SYTRAL

Ce lundi débute la grande concertation du SYTRAL pour le projet de transport par câble entre Francheville et Lyon. Jusqu’au 15 février 2022, les habitants de la Métropole de Lyon sont invités à donner leur avis sur l’ouvrage en ligne, sur la plateforme franchevillelyon-sytral.fr.

Avec cette méthode participative, les élus écologistes de la majorité métropolitaine ne sondent pas la population, ce qui aurait été le cas avec un référendum "oui/non", mais consultent les citoyens sur les potentiels trajets de la ligne et sur les alternatives possibles.

Quatre "fuseaux" sont ainsi envisagés par le SYTRAL :

Perrache, Saintes-Foy-les-Lyon Nord, Francheville

Jean-Jaurès, Confluence, Saintes-Foy-les-Lyon Nord, Francheville

Gerland, La Mulatière, Saintes-Foy-les-Lyon Sud, Francheville

Gerland, La Mulatière, Saintes-Foy-les-Lyon Nord, Francheville

Dans l’éventualité où ce projet de transport aérien déplairait à une grande majorité de personnes, le SYTRAL propose une alternative : celle des bus à haut niveau de service. Ces BHNS suivraient les mêmes "fuseaux" que ceux du téléphérique.

Pour tenter de convaincre les habitants, le SYTRAL et la Métropole de Lyon mettent en avant des objectifs écologiques, structurels et d’alternative à la voiture. En effet, selon une étude du Cerema (agence gouvernementale), 59 000 personnes se déplacent chaque jour entre l’Ouest lyonnais et le centre-ville. Le trajet en voiture dure en moyenne 50 minutes aux heures de pointe contre 25-30 minutes en transport par câble.

Des bénéfices qui ne parviennent pour le moment pas vraiment à convaincre les habitants des zones concernées, si l’on en croit les divers sondages préliminaires réalisés par l’opposition.

Ainsi, selon une étude organisée par Pierre Oliver (maire LR du 2e), 79% des habitants du 2e arrondissement de Lyon sont opposés à ce projet. Même constat à Sainte-Foy-les-Lyon : 77% des habitants ne veulent pas du téléphérique (source : Ifop). Un référendum local sera d'ailleurs réalisé à la fin du mois sur cette commune et à la Mulatière.

Beaucoup mettent en avant la pollution visuelle et sonore du câble et de ses pylônes. D’autres craignent le survol des habitations par plus de 20 000 passagers tous les jours. Enfin, la construction du métro E, promise par la précédente majorité, revient souvent sur la table.

Alors cette concertation possède un double enjeu pour les Verts. D’une part, des résultats positifs permettraient de les conforter dans leur idée. D’autre part, l’exercice va leur permettre d’informer et surtout de convaincre les habitants à l’aide de nombreuses documentations, réunions et parution dans la presse.

Bruno Bernard et ses équipes ont par ailleurs fait le choix de saisir la Commission nationale du débat public (CNDP) pour prévenir les probables accusations d’études démocratiques orientées.

La veille du début de la concertation, la plateforme participative enregistrait plus de 3400 inscriptions.